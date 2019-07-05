Первая ракетка России Хачанов выбыл из "Уимблдона"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов со счетом 3:6, 6:7 (3:7) уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в матче третьего круга турнира Большого шлема "Уимблдон".

Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты.

В настоящее время Хачанов занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) девятое место, он - первая ракетка России. Баутиста-Агут – на 22-м месте рейтинга ATP. Счет по победам в очных противостояниях стал 4-2 в пользу испанца.

После вылета Хачанова во взрослых одиночных разрядах "Уимблдона" остался лишь Даниил Медведев, которому в пятницу предстоит встреча третьего круга с бельгийцем Давидом Гоффеном.

В женском одиночном разряде ни одной из россиянок в третий круг выйти не удалось.