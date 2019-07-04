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Австралийского теннисиста оштрафовали на "Уимблдоне" за непрофессионализм

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Организаторы турнира Большого шлема "Уимблдон" на 45 тысяч фунтов стерлингов оштрафовали австралийского теннисиста Бернарда Томича, сообщает Би-би-си.

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Организаторы посчитали, что Томич, проиграв матч первого круга французу Жо-Уилфриду Тсонга всего за 58 минут, не выполнил "требуемый профессиональный стандарт". Результат встречи, составившей три партии, - 6:2, 6:1, 6:4.

Матч Томича против Тсонга оказался самым коротким в мужском одиночном разряде "Уимблдона" за последние 15 лет.

Между тем, австралиец причастен к рекорду по скоротечности матча под эгидой ATP (имеются в виду матчи, состоящие максимум из трех, а не пяти, как на турнирах Большого шлема, партий). 20 марта 2014 года он за 28 минут проиграл встречу первого круга турнира в Майами финну Яркко Ниеминену – 0:6, 1:6. Томич вышел на корт, восстановившись после двух операций.

В настоящее время 26-летний Томич занимает 96-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На его счету по одному выигранному турниру в 2013, 2014, 2015 и 2018 годах.

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