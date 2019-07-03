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Первая ракетка России Хачанов вышел в третий круг "Уимблдона"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов победил испанца Фелисиано Лопеса во втором круге теннисного турнира Большого шлема "Уимблдон".

Результат встречи – 4:6, 6:4, 7:5, 6:4 в пользу Хачанова. Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

СпортМедведев вышел в третий круг "Уимблдона"Медведев вышел в третий круг "Уимблдона"Читать подробнее

В настоящее время Хачанов занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он – первая ракетка России. Лопес – 54-я ракетка мира. Счет по победам в очных противостояниях теперь 3-0 в пользу россиянина.

В следующем круге Хачанов сыграет с еще одним испанцем, 22-й ракеткой мира Роберто Баутистой-Агутом. Ранее россиянин победил его два раза, но трижды проиграл.

Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. Чаще всех "Уимблдон" выигрывал швейцарец Роджер Федерер – восемь раз.

В женском одиночном разряде действующая победительница – немка Анжелик Кербер. Чаще всех среди женщин турнир выигрывала американка Мартина Навратилова – девять раз.

теннис Уимблдон

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