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Из мужского разряда "Уимблдона" выбыл первый россиянин

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев со счетом 3:6, 2:6, 3:6 уступил американцу Сэму Куэрри в матче второго тура турнира Большого шлема "Уимблдон".

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.

В настоящее время Рублев занимает 79-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Куэрри – 65-е. До этого соперники в официальных матчах не пересекались.

Таким образом, из мужского одиночного разряда "Уимблдона" выбыл первый россиянин. Всего их здесь два: турнирный путь продолжают (выйдя в третий круг) Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. Чаще всех "Уимблдон" выигрывал швейцарец Роджер Федерер – восемь раз.

В женском одиночном разряде действующая победительница – немка Анжелик Кербер. Чаще всех среди женщин турнир выигрывала американка Мартина Навратилова – девять раз.

теннис Уимблдон

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