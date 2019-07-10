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Тренер сборной России по хоккею Кудашов также возглавит петербургский СКА

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Новым тренером петербургского СКА стал Алексей Кудашов, ранее назначенный наставником сборной России, сообщает в среду пресс-служба хоккейного клуба.

"Совет директоров хоккейного клуба СКА утвердил изменения в штабе команды. Главным тренером в сезоне 2019/20 станет Алексей Кудашов, который ранее отвечал за атакующие действия игроков. Организация и построение игры в зоне обороны останутся в ведении Анвара Гатиятулина. Также в тренерский штаб войдет Игорь Ефимов, который хорошо знаком со всей клубной системой и будет отвечать в том числе за непрерывный тренировочный процесс во время игр сборной страны", - говорится в сообщении.

Илья Воробьев, который в прошлом сезоне был главным тернером, покидает СКА. Он также уступил Кудашову место во главе тренерского штаба хоккейной сборной России.

Воробьев останется в структуре СКА и станет заместителем гендиректора по подготовке резерва.

хоккей СКА Алексей Кудашов

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