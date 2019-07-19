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Американец побил рекорд мира в забеге на 5000 м среди 95-99-летних атлетов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - 96-летний американец Рой Энглерт стал автором нового мирового рекорда в забеге на 5000 метров в своей возрастной категории, сообщает Runners World.

На соревнованиях в штате Айова он преодолел дистанцию за 42 минуты 30,23 секунды. Предыдущий рекорд (50:10.56), принадлежавший Фрэнку Ливайну, Энглерт улучшил почти на восемь минут.

Кроме того, Энглерту принадлежат действующие рекорды мира среди спортсменов в возрасте от 95 до 99 лет в забегах на 800, 1500 и 3000 м.

Классический мировой рекорд в мужских забегах на 5000 м - 12 минут 37,35 секунды. Его в 2004 году установил Кенениса Бекеле (Эфиопия).

На Московском полумарафоне, прошедшем в мае в российской столице, самым возрастным участником забега на 5 км был 83-летний Семен Цукров. Дистанцию он преодолел за 38 минут 32 секунды.

легкая атлетика

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