Пакьяо победил Турмана судейским решением

Сорокалетний филиппинец одержал третью победу подряд

Кит Турман и Мэнни Пакьяо (слева направо) Фото: Reuters

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Филиппинец Мэнни Пакьяо побил американца Кита Турмана в бою за титул WBA Super, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

Бой прошел в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье. 40-летний Пакьяо победил в 12 раундах решением судей. Двое из них отдали победу филиппинцу со счетом 115-112. Один насчитал 114-113 в пользу Турмана (30 лет).

Перед боем Турман намеревался сделать это бой последним для Пакьяо. Несмотря на неудачу, он получил гарантированный гонорар в $2,5 миллиона. Его соперник заработал $10 миллионов.

Это третья подряд победа Пакьяо после возвращения на ринг. Ранее он сделал перерыв, чтобы построить на родине политическую карьеру.

