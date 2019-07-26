В Госдуме назвали дискриминацией отказ выдать визу США теннисистке Кузнецовой

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Отказ в выдаче визы США российской теннисистке Светлане Кузнецовой вызывает недоумение мировой спортивной общественности, заявил председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Очередной случай невыдачи США виз российским спортсменам - это недобросовестная конкуренция и дискриминация. Такой способ досадить России вызывает недоумение у болельщиков и мирового спортивного сообщества, за исключением разве что Международной федерации тенниса. Это ставит под вопрос способность США организовывать крупные международные спортивные мероприятия", - цитирует Дегтярева пресс-служба комитета.

"Нехватка консульского персонала или любая другая формальная причина отказа в получении виз спортсменами говорит о некомпетентности, о том, что страна не справляется со своими обязательствами", - добавил он.

В среду Кузнецова написала в своем Instagram о том, что она не выступит на турнире City Open в Вашингтоне из-за проблем с получением визы США.

Турнир City Open пройдет в Вашингтоне с 27 июля по 4 августа. Кузнецова является его действующим победителем в женском одиночном разряде.