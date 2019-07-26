Московское "Динамо" выиграло у "Урала" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Московский ФК "Динамо" добился победы над екатеринбургским "Уралом" в матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 2:0 в пользу хозяев.

На 16-й минуте динамовцев вывел вперед полузащитник Артур Юсупов, на 31-й минуте преимущество хозяев укрепил нападающий Кирилл Панченко.

У "Динамо" теперь 4 очка, клуб переместился на восьмое место в турнирной таблице.

Уральцы после поражения с 6 очками уступили лидерство петербургскому "Зениту", который свою третью игру в чемпионате проведет в воскресенье в гостях с "Оренбургом".