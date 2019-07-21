"Зенит" выиграл у "Сочи" в матче РПЛ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Действующий чемпион России петербургский "Зенит" со счетом 2:0 победил дебютанта Российской премьер-лиги ФК "Сочи" во втором туре чемпионата.

На 30-й минуте встречи, прошедшей в Сочи, Сердар Азмун открыл счет точным ударом с пенальти. На 88-й минуте Магомед Оздоев укрепил преимущество "Зенита".

"Зенит" сейчас занимает второе место в турнирной таблице. Он набрал 6 очков и по дополнительным показателям уступает лидирующему "Уралу".

"Сочи" входит в группу команд, не набравших ни одного очка, однако имеет наихудшие среди них дополнительные показатели. В связи с этим "Сочи" – на последнем, 16-м месте.