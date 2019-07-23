Матчи третьего тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига выразила соболезнования родителям и близким погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском.

"В ночь на 23 июля 2019 года в детском лагере под Хабаровском произошла страшная трагедия - при пожаре погибли дети. Российская премьер-лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот трудный час мы с вами - крепитесь", - говорится в заявлении лиги.

Все матчи третьего тура Российской премьер-лиги и молодежного первенства начнутся с минуты молчания.

Как сообщалось, в ночь на вторник на территории туркомплекса "Холдоми " в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар в детском палаточном лагере, четыре ребенка погибли. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).