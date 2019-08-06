Игроки "Арсенала" из-за суеверия покинули автобус и прошлись пешком перед матчем РПЛ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Футболисты тульского "Арсенала" перед матчем 4-го тура Российской премьер-лиги с "Тамбовом" вышли из автобуса и прошли 200 метров пешком из-за суеверия, сообщает пресс-служба РПЛ.

"Автобус ФК "Арсенал" не доехал до зоны съемки приезда команд 200 метров. Автобус не вписался с одного раза в проезд. Нужно было сдавать задним ходом, из суеверия команда ФК "Арсенал" вышла из автобуса и пошла пешком", - говорится в сообщении.

Матч "Тамбов" - "Арсенал" прошел 4 августа и завершился победой тульской команды со счетом 1:0.

Раньше команда "Арсенал" уже попадала в инциденты, связанные с прибытием на стадион на автобусе. Команда периодически подвергалась штрафу за "неправильный выход из автобуса". В частности, игроки "Арсенала" по приезде на игру выходили из автобуса через заднюю и переднюю дверь, тогда как лига требовала выходить только через переднюю. Таким образом, клуб нарушил пункт 4.1. технического регламента премьер-лиги - игроки должны выходить через переднюю дверь с интервалом 3-5 секунд.

Вскоре, впрочем, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил отменить эти штрафы, сославшись на то, что "технический регламент не утвержден РФС".

В неприятную ситуацию попадал "Зенит", чей автобус прибыл на игру позже, чем положено регламентом.