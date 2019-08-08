Шестой футболист ушел из "Зенита" в "Сочи" этим летом

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ряды дебютанта Российской премьер-лиги (РПЛ), футбольного клуба "Сочи" пополнил нападающий петербургского "Зенита" Антон Заболотный.

Условия сделки на сайте "Сочи", проинформировавшего о переходе, не сообщается.

Заболотный стал шестым игроком "Зенита" в составе "Сочи". Ранее в южный клуб из "Зенита" перешли: защитники Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев и Эльмир Набиуллин, полузащитник Кристиан Нобоа и нападающий Дмитрий Полоз. Кроме того, в "Сочи" из "Зенита-2" (фарм-клуба основной команды) перешел полузащитник Андрей Мостовой.

После четырех туров чемпионата РПЛ-2019/20 "Зенит" находится на первом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков. "Сочи" - на предпоследнем, 15-м месте, 1 балл.

"Зенит" является действующим чемпионом России, "Сочи" занял второе место по итогам первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), благодаря чему завоевал путевку в РПЛ.