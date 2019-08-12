Олимпийский чемпион по хоккею Каменский оценил триумф юниорской сборной России в Чехии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Победа юниорской сборной России на Кубке Глинки/Грецки в Чехии говорит о том, что отечественная программа развития хоккея дает первые плоды, считает вице-президент по развитию КХЛ, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский.

"Хочется поздравить ребят и тренерский штаб за эту победу. Мемориал Глинки - престижный турнир, на котором выступают самые перспективные юниоры мира. Это здорово, что у нас есть такие юниоры, хочется пожелать ребятам и дальше прогрессировать", - сказал Каменский "Интерфаксу".

"Программа развития уже начала давать свои плоды. Совместно с Федерацией хоккея России в центре "Сириус" созданы отличные условия для подготовки хоккеистов сборных. Там ребята прошли программу обучения", - отметил он.

В финале турнира, в котором принимали участие хоккеисты на старше 18 лет, россияне со счетом 3:2 победили сверстников из Канады. Турнир прошел с 5 по 10 августа.

Кубок Глинки/Гретцки — представительный турнир с участием юниорских сборных. Ранее назывался Мемориал Ивана Глинки, а с прошлого года носит нынешнее название.

Ранее сообщалось о создании в России Национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина".

В партнерстве с Федерацией хоккея России (ФХР) в течение трех лет была создана не имеющая аналогов в мире национальная система выявления, отбора и подготовки перспективных хоккеистов-юниоров 13-17 лет в качестве кандидатов в сборные команды России U16, U17 и U18.

За предстоящий учебный год - с августа по июнь - в образовательный центр "Сириус" в Сочи для просмотра и подготовки будут приглашены более тысячи хоккеистов в возрасте 13-15 лет из 54 клубов и спортивных школ, представляющих все хоккейные регионы России.