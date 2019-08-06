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Роман Ротенберг назвал новую программу ФХР целой философией российского хоккея

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг отметил первые результаты национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина".

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"Наши юниорские сборные страны уже занимаются по этой программе, и первые результаты уже видны - в 2019 году наша команда до 18 лет впервые за 10 лет вышла в финал чемпионата мира, уступив хозяевам - шведам только в овертайме", - приводит слова Ротенберга пресс-служба ФХР.

"Программа принята Минспортом в качестве единого стандарта подготовки и вскоре будет работать по всей стране. Наша программа – это не просто конспекты для тренировок. Это целая философия российского хоккея, созданная на основе методик наших великих тренеров – Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова, а также ведущих хоккейных стран и с учетом всех современных тенденций", - отметил Ротенберг.

"Ей будут пользоваться тренеры, родители: программа учла все наши научные разработки и призвана не просто воспитать спортсмена, а сделать из ребенка личность – достойного гражданина нашей родины", - подчеркнул он.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин посетил семинар Национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина" в образовательном центре "Сириус". Семинар провел Роман Ротенберг.

Спортивные программы центра "Сириус" по хоккею проводятся ежемесячно, в 2018-2019 году в них приняли участие свыше 1,7 тысячи ребят.

В партнерстве с ФХР в течение трех лет была создана не имеющая аналогов в мире национальная система выявления, отбора и подготовки перспективных хоккеистов-юниоров 13-17 лет в качестве кандидатов в сборные команды России U16, U17 и U18.

За предстоящий учебный год - с августа по июнь - в "Сириус" для просмотра и подготовки будут приглашены более тысячи хоккеистов в возрасте 13-15 лет из 54 клубов и спортивных школ, представляющих все хоккейные регионы России.

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