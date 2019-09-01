"Краснодар" обыграл на выезде "Урал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" выиграли у "Урала" в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:2 в пользу кубанцев.

У гостей забитыми мячами отметились Дмитрий Скопинцев (19 минута), Ари (38), Даниил Уткин (80) и Вандерсон (82). Хозяева ответили двумя мячами в исполнении Юрия Бавина (21) и Отмана Эль-Кабира (68).

Благодаря этой победе "Краснодар" поднялся на первую строчку чемпионата России, имея в своем активе 17 очков. "Урал" занимает 8 строчку в РПЛ с 10 очками.