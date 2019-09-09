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Россия победила Казахстан в отборе на Евро-2020

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 1:0 победили национальную команду Казахстана в шестом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Единственный гол состоялся на 89-й минуте противостояния, его автором стал Марио Фернандес, соавтором - отметившийся голевой передачей Александр Головин.

За перипетиями игры можно было следить, в частности, по текстовой трансляции.

В других матчах группы I Бельгия в гостях разгромила шотландцев (4:0), а Кипр уверенно разобрался со сборной Сан-Марино на их поле (4:0).

Лидирует в группе Бельгия (18 очков), далее идут Россия (15 очков), Казахстан (7 очков), Кипр (7 очков), Шотландия (6 очков) и Сан-Марино (0 очков).

футбол Евро-2020

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