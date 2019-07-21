"Ростов" назвал вопиющим судейство в матче со "Спартаком"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Главный судья матча второго тура Российской премьер-лиги "Ростов" – "Спартак" Кирилл Левников допустил ряд ключевых ошибок, считают в футбольном клубе из Ростова-на-Дону.

"Обращаем ваше внимание на вопиющее качество судейства прошедшего матча "Ростов" — "Спартак". Просим вас не оставить этот матч без внимания, дать соответствующие указания, разобраться в ситуации и наказать виновных", - говорится в обращении "Ростова" на имя главы РФС Александра Дюкова и руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Текст заявления приводится на сайте "Ростова".

В "Ростове" считают, что Левников "допустил ряд ключевых ошибок, которые уже признали многие эксперты". Решения Левникова клуб оценивает не только как ошибочные, но и предвзятые.



"Например, на 13-й минуте без внимания осталось падение Норманна (игрока "Ростова" – ИФ) в штрафной, которого откровенно толкнули", - отмечается в обращении.



"На 25-й минуте в менее очевидном эпизоде арбитр усмотрел нарушение правил и назначил пенальти в ворота "Ростова". Отметим, что Бакаев почему-то посмотрел на Левникова еще во время полета на газон", - подчеркнули в "Ростове".

Кроме того, в "Ростове" сетуют на то, что судья не назначил пенальти в ворота "Спартака" и на 60-й минуте, когда "после углового Фернандо откровенно толкал в спину Чистякова, который боролся с соперником". А на 86-й минуте "арбитр оставил без внимания фол Бакаева, а также затяжку времени во время замены - вместо второй желтой карточки и удаления игрок московской команды смог спокойно "замениться"".

"Были и другие эпизоды по ходу матча, которые оставили большие вопросы в действиях Левникова. Искренне надеемся на справедливую оценку деятельности арбитра, а также на отстранение его от дальнейшей работы", - подчеркнули в "Ростове".

"Считаем, что наша общая задача заключается в том, чтобы люди получали удовольствие от футбольных матчей, а не возмущались безобразной работой арбитров", - говорится в заявлении.





Матч "Ростов" – "Спартак" прошел в субботу и завершился со счетом 2:2. Один из голов "Спартак" провел с пенальти. Московский клуб вел в счете, но в компенсированное ко второму тайму минуте "Ростов" отыгрался.

Это уже вторая подряд встреча с участием "Спартака", сопровождаемая недовольством соперников работой рефери. После первого тура, в котором "Спартак" вырвал победу над "Сочи" (1:0), эксперты назвали низким качество работы судьи Владимира Москалева. Глава судейского департамента РФС Егоров вскоре заявил, что гол "Спартака" нельзя было засчитывать, а Москалев в итоге от работы был отстранен.