Глава судей посетовал на не назначенный в ворота "Спартака" пенальти в игре с "Динамо"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр матча "Спартак" - "Динамо" Владислав Безбородов хорошо отсудил игру, но должен был назначить пенальти в ворота хозяев.

"Арбитр хорошо провел матч, были правильные и своевременные решения. К сожалению, со спины он не видел захвата (защитником "Спартака" - ИФ) Жиго соперника. Потом мы увидели, что это нарушение и 11-метровый удар", - сказал Егоров на пресс-конференции во вторник.

Инцидент с участием Жиго, помешавшего полузащитнику "Динамо" Вячеславу Грулеву побороться за мяч, произошел в штрафной площади "Спартака" незадолго до окончания матча.

Справедливости ради давайте смотреть. А тут был пендаль? Или Грулев принял решение валится спецом pic.twitter.com/tQC6hDEM22 — Spartakovez (@Antoniospartak) August 3, 2019

К тому моменту "Спартак" играл в меньшинстве: на 34-й минуте первого тайма Безбородов показал прямую красную карточку нападающему "Спартака" Эсекьелю Понсе, в борьбе за мяч, врезавшемуся ногой во вратаря "Динамо" Антону Шунину.

Понсе мог бы и золото на ОИ взять по каратэ pic.twitter.com/RGrwcbFnvN — Макс Федорченко (@Camandante_Che) August 3, 2019

"Это же черно-белый момент. Это должна быть красная карточка по правилам. Арбитр ее вынес, а степень наказания (срок дисквалификации - ИФ) решит КДК РФС", - сказал Егоров.

Голкипер "Динамо" Антон Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе pic.twitter.com/PySgffGzHX — Сборная России (@TeamRussia) August 3, 2019

Матч прошел 3 августа на спартаковском стадионе "Открытие Арена" и завершился со счетом 0:0. Восстановить ход событий матча вы можете по текстовой трансляции.