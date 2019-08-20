Качеству судейства матча "Спартак" - ЦСКА придали статус "супер"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров выразил восторг от работы бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым на матче "Спартак" - ЦСКА.

"Сергей провел его на супер уровне", - сказал Егоров на пресс-конференции во вторник.

По мнению Егорова, Карасев "провел одну из лучших игр в карьере, показал минимальное (три желтые - ИФ) количество карточек, арбитр давал игрокам бороться". "Для нас это глоток свежего воздуха и отправная точка к тому, что бы в будущем нам больше не задавали вопросы", - подчеркнул глава департамента.

По ходу игры Карасеву пришлось на несколько минут остановить матч из-за дыма от пиротехники, которую жгли болельщики на стадионе

"Если арбитр считает, что на поле происходит что-то, что может причинить вред здоровью, то он останавливает игру. Вчера он посчитал, что из-за дыма плохо видно, трудно дышать и остановил игру", - добавил он.

Матч прошел в понедельник на "Открытие Арене" и закончился со счетом 2:1 в пользу "Спартака". Изначально на эту игры был назначен арбитр Алексей Еськов, но он получил травму.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.