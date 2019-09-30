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Игорь Шалимов возглавил "Ахмат"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов сообщил о назначении Игоря Шалимова в качестве нового главного тренера команды.

СпортРахимов ушел в отставку с поста главного тренера "Ахмата"Читать подробнее

"Руководство футбольного клуба обязано предвидеть любое развитие ситуации и предпринимать незамедлительные решения. Рашид Рахимов подал в отставку, а уже 5 октября команде предстоит выездная игра с "Уфой". Занять должность главного тренера команды "Ахмат" я предложил российскому специалисту Игорю Шалимову", - написал Даудов в инстаграме.

"Он хорошо знает премьер-лигу, в целом отечественный футбол. За плечами Игоря Михайловича богатая футбольная жизнь. Уверен, в тренерской должности его ждёт не менее яркая карьера", - отметил президент клуба.

"В сложившейся ситуации, когда до очередного матча считанные дни, Игорь Михайлович вместе с помощниками незамедлительно прибудут в расположение команды и приступят к работе. Мы договорились, что все технические вопросы, связанные с подписанием контрактов, решим в рабочем порядке. Мы будем всецело помогать наставнику, и, надеемся, при поддержке руководства, футболистов и болельщиков он сможет вывести команду на новый уровень", - отметил Даудов.

По его словам, в тренерский штаб войдут Магомед Адиев, Равиль Сабитов и Андрей Митин.

В понедельник "Ахмат" уступил "Сочи" со счётом 0:2 в матче 11-го тура РПЛ. После игры главный тренер 54-летний Рашид Рахимов сообщил о том, что подал в отставку. Позже клуб расторг с ним контракт.

"Ахмат" продлил безвыигрышную серию до семи матчей и занимает предпоследнее, 15-е место с 9 очками.

С 2016 по 2018 годы 50-летний Шалимов был главным тренером "Краснодара", позже работал в подмосковных "Химках".

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