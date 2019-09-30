Рахимов ушел в отставку с поста главного тренера "Ахмата"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Грозненский ФК "Ахмат" расторг контракт с главным тренером Рашидом Рахимовым, сообщил президент клуба Магомед Даудов.

"После матча с "Сочи" Рашид Маматкулович (Рахимов - ИФ) подал в отставку, руководством клуба она принята", - написал Даудов в соцсетях.

"Результаты команды крайне неудовлетворительны", - подчеркнул президент клуба, отметив, что "в сложившейся ситуации перемены необходимы".

"В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера", - сообщил Даудов.

В понедельник "Ахмат" уступил "Сочи" со счётом 0:2 в матче 11-го тура РПЛ. После игры Рахимов сообщил о том, что подал в отставку.

"Ахмат" продлил безвыигрышную серию до семи матчей и занимает предпоследнее, 15-е место с 9 очками.

Отставка Рахимова - вторая за два дня в премьер-лиге. Накануне был уволен главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов.