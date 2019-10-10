Путин одобрил идею "футбольного колхоза" с равным распределением денег по клубам

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра стенда Чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 года Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин одобрил инициативу создания фонда для справедливого финансирования российских футбольных клубов.

"Это значит, что все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в этот фонд, а оттуда справедливо распределять их по всем остальным командам. Такой "колхоз" был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня, происходит соревнование кошельков", - считает президент. Однако российский лидер сразу уточнил, реализуема ли такая идея.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков, со своей стороны, заявил, что идея имеет право на существование и нуждается в проработке. Он также считает, что такой подход был бы справедлив.

Он напомнил, что сейчас практически у каждой компании и госкорпорации есть футбольный клуб. Компании не только финансируют их, но и активно участвуют в управлении.

"Мы будем иметь своеобразный "колхоз", корпорации и частные компании будут переводить деньги в некий фонд, и дальше очень важно создать такую систему управления, которая бы обеспечила эффективное и качественное использование средств, которые будут направляться на поддержку различных клубов", - заключил Дюков.

Глава РФС заверил, что вопрос уже находится в проработке.