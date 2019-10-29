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Действующий победитель турнира Masters в Париже Хачанов проиграл во втором круге

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа в матче второго круга турнира серии Masters в Париже.

Результат встречи – 7:6 (7:5), 3:6, 7:5 в пользу немецкого теннисиста. Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты.

Таким образом, Хачанов выбыл из дальнейшей борьбы в турнире, действующим победителем которого он является. В нынешнем розыгрыше он был освобожден от участия в первом круге и стартовал со второго раунда.

теннис

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