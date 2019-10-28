Российский теннисист Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте ATP.

Теперь он занимает восьмое место, тогда как до этого располагался строчкой ниже.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Новак Джокович (Сербия), а в первой десятке вслед за ним располагаются (помимо Хачанова) Рафаэль Надаль (Испания, Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия), Александр Зверев (Германия, Стефанос Циципас (Греция), Маттео Берреттини (Италия), Роберто Баутиста Агут (Испания).

В первой сотне, помимо Хачанова и Медведева, находится еще один россиянин – Андрей Рублев. Он сохранил за собой 22-ю строчку.