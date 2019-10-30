Угрожая оружием, неизвестные ограбили экс-футболиста "Ювентуса" Маркизио

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Грабители проникли в дом к бывшему полузащитнику туринского "Ювентуса" и петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио в Турине, сообщает ANSA.

Ворвавшись в виллу Маркизио в масках, они стали угрожать оружием спортсмену и его семье. Покинули дом они уже не с пустыми руками: хозяевам дома пришлось открыть сейф, откуда грабители взяли драгоценности.

Полиция приступила к розыску злоумышленников.

Маркизио - семикратный чемпион Италии, победитель Серии Б, трехкратный обладатель Суперкубка страны и четырехкратный - Кубка Италии. Вместе с "Ювентусом" он дважды играл в финале Лиги чемпионов УЕФА.



В августе 2009 года Клаудио Маркизио дебютировал в составе сборной Италии, за которую в общей сложности провел 55 матчей и забил 5 мячей. Вместе со сборной он стал вице-чемпионом Европы и бронзовым призером Кубка конфедераций.

В 2018 году Маркизио перешел в петербургский "Зенит", через год покинул команду. Недавно он завершил карьеру.