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"Зенит" расторг контракт с полузащитником Клаудио Маркизио

"Зенит" расторг контракт с полузащитником Клаудио Маркизио
Футболист Клаудио Маркизио
Фото: ФК "Зенит"/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU -Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) и полузащитник команды Клаудио Маркизио решили прекратить дальнейшее сотрудничество.

СпортМаркизио перешел в "Зенит" после 25 лет, проведенных в "Ювентусе"Маркизио перешел в "Зенит" после 25 лет, проведенных в "Ювентусе"Читать подробнее

"Футбольный клуб "Зенит" благодарит Клаудио Маркизио за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.

33-летний Клаудио Маркизио присоединился к "Зениту" 3 сентября 2018 года, провел 15 матчей и забил два мяча. Вместе с "Зенитом" он стал чемпионом России.

До карьеры в "Зените" Маркизио 25 лет провел в системе туринского "Ювентуса".

В семилетнем возрасте Маркизио начал заниматься футболом в академии "Ювентуса", где с перерывом в один сезон (кампанию-2007/08 он отыграл за "Эмполи") провел 25 лет. На счету Клаудио Маркизио 389 матчей в составе туринского клуба, 37 забитых мячей и 42 результативные передачи.

Маркизио - семикратный чемпион Италии, победитель Серии Б, трехкратный обладатель Суперкубка страны и четырехкратный - Кубка Италии. Вместе с "Ювентусом" он дважды играл в финале Лиги чемпионов УЕФА.

В августе 2009 года Клаудио Маркизио дебютировал в составе национальной сборной Италии, за которую в общей сложности провел 55 матчей и забил 5 мячей. Вместе со сборной он стал вице-чемпионом Европы и бронзовым призером Кубка конфедераций.

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