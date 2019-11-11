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Клуб НБА "Майами" отстранил на 10 матчей игрока, переевшего мармелада

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Клуб "Майами", выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), на 10 матчей отстранил защитника Диона Уэйтерса за неспортивное поведение, нанесшее ущерб команде.

Как сообщается на сайте клуба, в это число матчей входит прошедшая в пятницу игра против "Лейкерс".

Ранее СМИ сообщали, что баскетболист переел мармеладных конфет во время перелета команды в самолете, где спортсмену стало плохо: он потерял сознание, а потом у него наступил припадок. Команда направлялась в Лос-Анджелес – как раз на игру с "Лейкерс". По сведениям анонимных собеседников агентства "Ассошиэйтед пресс", конфеты могли содержать каннабис, что и привело к припадку спортсмена.

Теперь Дион Уэйтерс сможет начать играть в матчах за "Майами" не раньше декабря.

"Мы ожидаем, что все наши игроки, включая Диона, будут вести себя в соответствии с самыми высокими стандартами, демонстрировать профессионализм и уважение к своим товарищам по команде, болельщикам и сообществу НБА", - говорится в заявлении "Майами".

27-летний Дион Уэйтерс является игроком "Майами" с 2016 года.

баскетбол

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