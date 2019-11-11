Клуб НБА "Майами" отстранил на 10 матчей игрока, переевшего мармелада
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Клуб "Майами", выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), на 10 матчей отстранил защитника Диона Уэйтерса за неспортивное поведение, нанесшее ущерб команде.
Как сообщается на сайте клуба, в это число матчей входит прошедшая в пятницу игра против "Лейкерс".
Ранее СМИ сообщали, что баскетболист переел мармеладных конфет во время перелета команды в самолете, где спортсмену стало плохо: он потерял сознание, а потом у него наступил припадок. Команда направлялась в Лос-Анджелес – как раз на игру с "Лейкерс". По сведениям анонимных собеседников агентства "Ассошиэйтед пресс", конфеты могли содержать каннабис, что и привело к припадку спортсмена.
Теперь Дион Уэйтерс сможет начать играть в матчах за "Майами" не раньше декабря.
"Мы ожидаем, что все наши игроки, включая Диона, будут вести себя в соответствии с самыми высокими стандартами, демонстрировать профессионализм и уважение к своим товарищам по команде, болельщикам и сообществу НБА", - говорится в заявлении "Майами".
27-летний Дион Уэйтерс является игроком "Майами" с 2016 года.
UPDATE: Dion Waiters is the Heat player who had medical emergency on team plane, I"ve confirmed.— Andy Slater (@AndySlater) November 9, 2019
Waiters overdosed on "gummies," sources say, and was passed out when plane landed.
He had a seizure when he was finally woken up, I"m told.
Waiters was listed out tonight (illness)