Леброн Джеймс с семьей эвакуировался из-за пожара в Калифорнии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Баскетболисту "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброну Джеймсу и его семье в срочном порядке пришлось покинуть свой дом в связи с крупным пожаром в Калифорнии.

Сначала он написал в твиттере о неудачных попытках найти временное жилье, а через час оповестил общественность о том, что место для размещения ему найти все же удалось. И пожелал всем, кто находится в районе пожара, как можно быстрее добраться до безопасного места.

Man these LA 🔥 aren"t no joke. Had to emergency evacuate my house and I"ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) 28 октября 2019 г.

Как сообщалось, на севере Калифорнии почти 200 000 человек получили распоряжение эвакуироваться из-за лесных пожаров. 27 октября губернатор Гэвин Ньюсом ввел чрезвычайное положение на территории всего штата.

Пожары в округе Сонома, начавшиеся в минувшую среду, выжгли более 85 квадратных миль (220 квадратных километров), уничтожили 94 строения. Под угрозой остаются около 80 тысяч зданий. Распространению огня способствует сильный ветер, скорость которого при порывах превышает 164 километра в час.

Леброн Джеймс – один из самых знаменитых баскетболистов современности. Он – трехкратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион.