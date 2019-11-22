Матч главной лиги чемпионата Белоруссии по хоккею признан договорным

Очевидцев матча смутил тот факт, что одна команда проиграла другой со счетом 5:6, хотя по ходу игры вела 5:1

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии признал договорным матч чемпионата страны по хоккею "Динамо-Молодечно" - "Могилев".

Как сообщили в СК, "совместно с ГУБОПиК МВД выявлен факт оказания противоправного влияния на результаты матча".

Матч "Динамо-Молодечно" - "Могилев" прошел 12 ноября в рамках очередного тура чемпионата Экстралиги А - главного дивизиона в белорусском хоккее. По ходу игры, уже во втором периоде, динамовцы вели со счетом 5:1. Но тут соперник преобразился: сначала отыгрался, а затем вырвал победу - 6:5 в пользу "Могилева". Четыре шайбы хоккеисты "Могилева" забросили в третьем периоде.

Динамика развития событий на льду вызвала у болельщиков подозрения в сговоре, а журналисты принялись анализировать ставки букмекерских контор на игру. Тренеры же команд, комментируя ситуацию, ограничились фразами "надо разобраться". Федерация хоккея и стала разбираться: назначила заседание дисциплинарного комитета.

Виновными, согласно сообщению СК, признан несколько представителей команды "Динамо-Молодечно". В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В рамках расследования СК получены объективные данные об их причастности к совершению противоправных действий, "допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что названный матч носил договорной характер".

В настоящее время "Динамо-Молодечно" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. В 26 матчах оно набрало 44 очка и на 13 баллов отстает от лидирующей команды "Неман Гродно". "Могилев" - на предпоследнем, седьмом месте: 26 очков в 26 матчах.