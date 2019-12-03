Сборная России выиграла третий матч на женском ЧМ по гандболу

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Гандболистки сборной России со счетом 34:13 нанесли поражение соперницам из Конго в матче третьего тура предварительного раунда чемпионата мира.

Это – третья победа россиянок в трех матчах. Набрав 6 очков, сборная России занимает первое место в группе D.

Ранее на ЧМ российская команда победила Китай (26:11) и Аргентину (35:22). 5 декабря она играет с Японией.

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря. Российская команда попала в группу D, где играет против Швеции, Японии, Китая, Аргентины, Конго.

Для выхода в следующий этап турнира нужно попасть в тройку лучших. На втором этапе команды будут разделены на две группы по шесть в каждой. Лучшие две каждой из групп пройдут в полуфинал.

Действующим чемпионом мира является Франция, выигравшая ЧМ в 2017 году. Сборная России на том турнире дошла до четвертьфинала, где уступила Норвегии. Россия - четырехкратный чемпион мира.