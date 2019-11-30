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Россия разгромила Китай на старте женского ЧМ по гандболу

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России с уверенной победы стартовала на чемпионате мира по гандболу среди женщин.

В матче первого тура группового этапа россиянки нанесли поражение соперницам из сборной Китая – 26:11 (13:6).

СпортНазван окончательный состав сборной России на женский ЧМ по гандболуЧитать подробнее

Следующий матч сборная России проведет с Аргентиной 2 декабря.

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря. Российская команда попала в группу D, где играет против Швеции, Японии, Китая, Аргентины, Конго.

Для выхода в следующий этап турнира нужно попасть в тройку лучших. На втором этапе команды будут разделены на две группы по шесть в каждой. Лучшие две каждой из групп пройдут в полуфинал.

Действующим чемпионом мира является Франция, выигравшая ЧМ в 2017 году. Сборная России на том турнире дошла до четвертьфинала, где уступила Норвегии. Россия - четырехкратный чемпион мира.

гандбол

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