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Названы лучшие игроки КХЛ по итогам ноября

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лауреатов ноября.

Лучшим вратарем признан голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов, вместе с командой одержавший победы в четырех из шести матчей. Из них две - на ноль. 14 ноября в матче с челябинским "Трактором" он установил рекорд отечественных чемпионатов по продолжительности "сухой" серии - 316 минут 09 секунд. Билялов отразил 96,18% бросков (в общей сложности 131) при коэффициенте надежности "0,93" (оба показателя - лучшие в ноябре).

Лучшим защитником признан хоккеист финского "Йокерита" Микко Лехтонен, выигравший с командой пять из девяти матчей. Он набрал 5 (3+2 по системе "гол+пас") очков. В общей сложности на его счету 43 броска по воротам (лучший показатель месяца среди защитников), провел шесть силовых приемов и заблокировал пять бросков.

Лучшим нападающим признан игрок московского "Динамо" Дмитрий Яшкин. Команда в ноябре выиграла шесть матчей из девяти, а Яшкин набрал 14 (6+8) очков, что является лучшим результатом месяца. На счету Яшкина 29 бросков по воротам, 28 силовых приёмов и 7 блокированных бросков.

Лучшим новичком признан нападающий петербургского СКА Кирилл Марченко. Во всех восьми победных матчах СКА он набрал 6 (3+3) очков. Нападающий СКА не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+6", в среднем проводил на льду 10 минут 02 секунды.

Лауреатов традиционно выявляет Комиссия по определению лучших хоккеистов регулярного чемпионата КХЛ и делает это на основании статистических данных выступлений игроков и аналитической оценки матчей.

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