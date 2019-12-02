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СКА победил ЦСКА в матче КХЛ

Александр Барабанов оформил хет-трик и вместе со СКА вышел в лидеры Западной конференции

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский СКА нанес поражение московскому ЦСКА в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) в пользу СКА.

На 11-й минуте вперед вышел ЦСКА, сделав этого благодаря голу Сергея Толчинского. На 17-й минуте Александр Барабанов сравнял счет.

За почти три минуты до конца второго периода Линдей Вей поразил ворота СКА. Петербургский клуб отыгрался на третьей минуте третьего периода: отличился Антон Белов.

Ничейный счет продержался до конца 59-й минуте, когда в составе СКА отличился Барабанов. Московским армейцам пришлось менять вратаря на полевого игрока, чем гости и воспользовались: пустые ворота поразил все тот же Барабанов. Он оформил хет-трик.

Ранее этом сезоне ЦСКА и СКА встречались в рамках чемпионата КХЛ дважды. Обе встречи прошли в Петербурге, в обоих случаях побеждал ЦСКА: 13 сентября москвичи выиграли со счетом 3:0, 23 сентября – со счетом 3:2 (победитель определился в серии буллитов).

Победа над ЦСКА в понедельник позволила СКА набрать 48 очков и выйти в лидеры Западной конференции. ЦСКА – на втором месте (47 очков).

хоккей КХЛ

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