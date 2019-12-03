Назван лучший игрок-дебютант Российской премьер-лиги

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяро стал обладателем приза "Первый шаг", учрежденного Детской футбольной лигой (ДФЛ) и спортивным клубом "ЛУКОЙЛ", как лучшему дебютанту года Российской премьер-лиги.

Как сообщает пресс-служба ДФЛ во вторник, 19-летний футболист победил по итогам голосования, в котором приняли участие ведущие тренеры, журналисты, футбольные функционеры. Всего было заполнено 83 анкеты. В 61-й из них под первым номером значится спартаковец.

Умяров начал заниматься футболом в родном для себя городе Сызрань. Позднее он переехал в Москву, где стал воспитанником школы-интерната "Чертаново". Футболист выступал за различные юношеские сборные России, а в настоящее время защищает цвета молодежной национальной команды, где является ключевым игроком.

В "Спартак" Умяров перешел в январе 2019 года.