Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"
Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в очередной раз признан лучшим игроком года по версии журнала France Football.
На церемонии вручения наград в Париже он получил "Золотой мяч" – в шестой раз в карьере.
Теперь Месси является самым титулованным обладателем награды. Пять раз "Золотой мяч" доставался португальскому нападающему Криштиану Роналду, который в настоящее время защищает цвета туринского "Ювентуса".
Сам Роналду в списке номинантов на этот раз разместился на третьем месте. Вторым стал защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк.
Here is the 2019 Ballon d'Or Top 3 ⤵️— #BallondOr (@francefootball) 2 декабря 2019 г.
1. Lionel Messi
2. @VirgilvDijk
3. @Cristiano
The ranking > https://t.co/cSurv8xUiL
#Ballondor pic.twitter.com/nl1fqJM1qP
Предыдущим обладателем "Золотого мяча" был полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич. Он как раз и прервал поочередную гегемонию Месси и Роналду: в 2008 году Роналду впервые получил "Золотой мяч", затем четыре года подряд приз вручался Месси. В 2013 и 2014 годах португальцу удалось вернуть себе статус сильнейшего в мире. Затем трофей достался аргентинцу, после чего дважды подряд – вновь Роналду.
France Football учредил награду в 1956 году, первым обладателем "Золотого мяча" стал англичанин Стэнли Мэтьюз из английской команды "Блэкпул".
С 2010 по 2015 годы France Football определял обладателя "Золотого мяча" совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), которая до этого отдельно выявляла лауреата в номинации "Игрок года ФИФА". С 2016 года ФИФА вновь стала вручать отдельную награду.