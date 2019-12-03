РФС назвал матчи, где задействуют VAR в 19-м туре РПЛ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет задействована на трех матчах 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), речь идет о матчах "Краснодар" - ЦСКА, "Ахмат" - "Уфа" и "Спартак" - "Рубин".

Встреча "Краснодар" - ЦСКА пройдет 7 декабря. Главным судьей на эту игру назначен Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR - Алексей Сухой (Люберцы), AVAR (ассистент арбитра, отвечающего за VAR) - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

Игра "Ахмат" - "Уфа" пройдет в этот же день. Главный судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты - Антон Аверьянов (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); VAR - Виталий Мешков (Дмитров), AVAR - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

Матч "Спартак" - "Ростов" пройдет 8 декабря. На игру получили назначение судья Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Алексей Еськов (Москва); VAR - Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Французов (Москва).

19-м туром закроется программа осенней части чемпионата-2019/20. Турнир после этого возобновится весной.