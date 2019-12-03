Егоров назвал законным визит тренером "Спартака" судейской комнаты после игры с "Зенитом"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Визит главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско в судейскую комнату по окончании матча против "Зенита" не противоречил регламенту, заявил руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Тедеско пришел в судейскую, зашел туда с разрешения главного арбитра, это допускается. Он задал вопрос по 11-метровому удару, Мешков (главный судья - ИФ) ему объяснил и попросил выйти из комнаты", - объяснил Егоров на пресс-конференции в Москве.

"Такая практика была. Каррера (экс-наставник "Спартака" - ИФ) при любом исходе заходил с разрешения и говорил "Спасибо", - отметил руководитель департамента.

Матч "Зенит" - "Спартак" прошел 1 декабря в Петербурге и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Судьбу встречи решил автогол спартаковца Ильи Кутепова. В одной из атак "Спартака мяч попал в руку защитнику "Зенита" Ярославу Ракицкому, однако судья пенальти не назначил.

После игры Тедеско вошел в судейскую комнату и покинул ее, как сообщали СМИ, в сопровождении службы безопасности.

Данный эпизод Егоров комментировать не стал, сказав, что сделает это после того, как "Спартак" пришлет письма по спорным моментам в матче.

"На сегодняшний момент ФК "Спартак" собирается прислать письмо с подборкой видео, которое мы отправим на экспертную комиссию. Еще после заявления Тедеско о (не назначенном в ворота "Зенита" - ИФ) 11-метровом ударе мы уже отправили экспертной комиссии. Прошла информация, что "Спартак" отправит письмо еще по нескольким моментам. Если будет письмо, то мы отправим его экспертам и прокомментируем позже", - сказал Егоров на пресс-конференции в Москве.

В настоящее время "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав в 18 матчах 42 очка. "Спартак" с 20-очковым отставанием занимает девятое место