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СКА выиграл десятый матч подряд в КХЛ

В среду петербургский клуб взял вверх над казанским "Ак Барсом"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский СКА добился победы над казанским "Ак Барсом" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались хозяева. Результат встречи – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Победная серия СКА достигла десяти матчей. Последнее поражение петербуржцев датировано 2 ноября, когда на своем льду они уступили ярославскому "Локомотиву" (1:2).

СКА вернул лидерство, утраченное на несколько минут (чуть ранее ЦСКА победил московское "Динамо" и временно обошел СКА) в Западной конференции. "Ак Барс" продолжает лидировать в Восточной конференции и в чемпионате в целом.

хоккей КХЛ

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