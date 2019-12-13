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ЦСКА обыграл "Эспаньол" и завершил выступление в Лиге Европы

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА победил испанский "Эспаньол" в шестом матче группового этапа Лиги Европы.

Встреча закончилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Никола Влашич (84-я минута).

Этот матч стал для "армейцев" последним в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Ранее "Краснодар" уступил испанскому "Хетафе" и лишился шансов на выход в стадию плей-офф Лиги Европы.

Также из своих групп в Лиге Чемпионов не вышли петербургский "Зенит" и московский "Локомотив".

Этот еврокубковый розыгрыш стал первым за 18 лет, когда ни один из российских клубов не вышел в стадию плей-офф.

ЦСКА Эспаньол футбол

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