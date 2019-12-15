Россия победила Финляндию и стала второй на Кубке Первого канала
Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) победили национальную команду Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала, домашнего этапа Еврохоккейтура.
Обе шайбы – на второй и 58-й минутах – провел Антон Слепышев.
Ранее россияне уступили Швеции (3:4) и выиграли у Чехии (4:3, победитель определился в овертайме). Набрав 5 очков, сборная России заняла на Кубке Первого канала второе место.
Победителем турнира стала Швеция, в воскресенье со счетом 3:1 победившая Чехию. Шведская команда набрала 6 очков. На счету сборной Финляндии 4 балла, у Чехии – 3 очка.
Матч Россия – Финляндия прошел в Петербурге на "Газпром Арене", домашнем стадионе футбольного клуба "Зенит". На трибунах присутствовали 67 тыс. 877 человек.
Поехали! Вперед, Россия!#РоссияФинляндия #РусскаяКлассика pic.twitter.com/myGuBjhT44— Газпром Арена (@gazprom_arena) 15 декабря 2019 г.