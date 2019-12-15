Россия победила Финляндию и стала второй на Кубке Первого канала

Игроки сборной Финляндии Миика Койвисто и России Антон Слепышев (слева направо) Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) победили национальную команду Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала, домашнего этапа Еврохоккейтура.

Обе шайбы – на второй и 58-й минутах – провел Антон Слепышев.

Ранее россияне уступили Швеции (3:4) и выиграли у Чехии (4:3, победитель определился в овертайме). Набрав 5 очков, сборная России заняла на Кубке Первого канала второе место.

Победителем турнира стала Швеция, в воскресенье со счетом 3:1 победившая Чехию. Шведская команда набрала 6 очков. На счету сборной Финляндии 4 балла, у Чехии – 3 очка.

Матч Россия – Финляндия прошел в Петербурге на "Газпром Арене", домашнем стадионе футбольного клуба "Зенит". На трибунах присутствовали 67 тыс. 877 человек.