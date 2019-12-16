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Шаронов покинул пост тренера казанского ФК "Рубин"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Казанский ФК "Рубин" объявил об уходе из команды ее тренера Романа Шаронова.

"ФК "Рубин" по взаимному согласию сторон прекращает сотрудничество с тренером Романом Шароновым и его тренерским штабом", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"ФК "Рубин" ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!" - отмечается в сообщении.

В июне этого года "Рубин" объявил о назначении Романа Шаронова в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды. Однако в связи с тем, что специалист не имел соответствующей лицензии для работы главным тренером, юридически эту должность занял испанец Эдуардо Докампо.

В чемпионате Российской премьер-лиги "Рубин" набрал 19 очков в 19 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее Шаронов был игроком "Рубина", в составе которого выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

футбол ФК Рубин

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