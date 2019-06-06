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Роман Шаронов стал и.о. главного тренера "Рубина"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил о назначении Романа Шаронова в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды.

"Роман Шаронов – легенда клуба, в качестве игрока пережил с нашей командой все ее успехи в новейшей истории: выходил с "Рубином" в премьер-лигу, завоевывал первые в истории клуба "бронзу" и "золото" чемпионата России, Кубок и Суперкубок России, обыгрывал "Барселону", "Интер", "Атлетико", доходил до четвертьфинала Лиги Европы", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

На протяжении двух предыдущих сезонов 42-летний специалист возглавлял тренерский штаб молодежной команды клуба.

Ранее сообщалось, что из клуба решил уйти главный тренер Курбан Бердыев, под руководством которого Шаронов долгое время играл в "Рубине".

футбол ФК Рубин

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