"Шахтер" встретится с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Донецкий "Шахтер" встретится с лиссабонской "Бенфикой" 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20.

Это определила жеребьевка плей-офф турнира в понедельник в швейцарском Ньоне.

Обе команды попали в плей-офф турнира, заняв третье место в своих группах на предыдущей стадии Лиги чемпионов.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 и 27 февраля. Первая игра пройдет в Харькове.

Жребий также определил другие пары плей-офф Лиги Европы:

"Вулверхэмптон" (Англия) - "Эспаньол" (Испания), "Спортинг" (Португалия) – "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Хетафе" (Испания) – "Аякс" (Нидерланды), "Байер" (Германия) – "Порту" (Португалия), "Копенгаген" (Дания) – "Селтик" (Шотландия); АПОЕЛ (Кипр) – "Базель" (Швейцария), "Клуж" (Румыния) – "Севилья" (Испания), "Олимпиакос" (Греция) – "Арсенал" (Англия); "АЗ Алкмаар" (Нидерланды) - ЛАСК (Греция); "Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия); "Лудогорец" (Болгария) – "Интер" (Италия), "Айнтрахт" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия), "Вольфсбург" (Германия) – "Мальме" (Швеция), "Рома" (Италия) – "Гент" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия) – "Брага" (Португалия).

Российские клубы в весеннюю стадию Лиги Европы пройти не смогли. На групповом этапе ЛЕ Россию представляли ФК "Краснодар" и московский ЦСКА.