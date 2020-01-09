Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Один из лучших арбитров УЕФА венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в четверг.

Согласно сообщению, "Российский футбольный союз сообщает о кадровых назначениях руководителей двух департаментов - судейства и инспектирования. Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса", - говорится в сообщении.

С мая 2019 года главой департамента был Александр Егоров, который оставил пост в конце декабря.

"РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы. Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства. Сергей Фурса - опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы", - заявил президент РФС Александр Дюков.

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отметил, что "Кашшаи имеет большой международный опыт и желание построить в России самое современное судейское сообщество". "Основные задачи Кашшаи на его посту - управление судьями; выработка единых трактовок правил игры и их внедрение; оценка работы арбитров; участие в назначении судей на матчи; совместное с СК РФС построение всей системы подготовки судей, начиная с региональных школ", - сообщил Хачатурянц.

"Сергей Фурса, который возглавил департамент инспектирования, прекрасно знаком со всеми российскими арбитрами, с их сильными и слабыми сторонами. Фурса обладает огромным опытом судейства и инспектирования игр. Одной из важнейших задач департамента станет отслеживание развития молодых арбитров, обслуживающих матчи ПФЛ и ФНЛ, и участие в формировании независимого рейтинга арбитров и инспекторов", - добавил он.

Кашшаи поблагодарил руководителей Российского футбольного союза за приглашение. "Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы - очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень. В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии", - сказал специалист.

Кашшаи стал арбитром ФИФА в 2003 году, вошел в категорию элитных рефери УЕФА. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2010/2011, работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, а также на ЕВРО-2012 в Польше и Украине. На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине судил финальную встречу. Вместе с Виктором Кашшаи к работе в департаменте инспектирования приступит Дьорди Ринг.

Фурса начал судейскую карьеру в 1984 году, работал в качестве главного арбитра на 244 матчах, на 125 играх был лайнсменом. Обладает большим опытом инспектирования матчей чемпионата России и Кубка России.

Виктор Кашшаи РФС

Новости

"КАМАЗ-Мастер" вышел в лидеры "Дакара-2020"

"Спартак" победил СКА в матче КХЛ

"Спартак" победил СКА в матче КХЛ

Каргинов из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"

Шарапова проиграла американке Брэди на старте турнира в Брисбене

Шарапова проиграла американке Брэди на старте турнира в Брисбене

Машина российского гонщика Васильева загорелась на "Дакаре"

Машина российского гонщика Васильева загорелась на "Дакаре"

Приостановившая карьеру Загитова начнет интенсивно тренироваться после 7 января

Медведев поблагодарил молодежную сборную России за красивую игру на ЧМ

Россия проиграла Канаде в финале молодежного ЧМ по хоккею

Россия проиграла Канаде в финале молодежного ЧМ по хоккею

Назван состав сборной России на финал с Канадой

Финал молодежного ЧМ Россия - Канада. Онлайн

Финал молодежного ЧМ Россия - Канада. Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');