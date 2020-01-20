Новак Джокович вышел во второй круг Australian Open
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа в матче первого раунда турнира серии Большого шлема Australian Open.
Результат встречи – 7:6 (7:5), 6:2, 2:6, 6:1 в пользу Джоковича. Продолжительность игры составила 2 часа 16 минут.
Джокович является действующим победителем турнира. Следующим его соперником будет победитель пары Тацума Ито (Япония) – Праджнеш Гуннесваран (Индия).
Российские участники сетки в мужском одиночном разряде Australian Open – Евгений Донской, Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Хачанов – свои матчи первого круга проведут позднее.