Шарапова проиграла в первом круге Australian Open

Мария Шарапова Фото: Reuters

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Шарапова уступила представительнице Хорватии Донне Векич в матче первого круга турнира Большого шлема Australian Open.

Результат матча – 6:3, 6:4 в пользу Векич. Продолжительность игры составила 1 час 21 минуту.

Экс-первая ракетка мира Шарапова сейчас занимает в рейтинге WTA 145-е место. От организаторов Australian Open она получила специальное приглашение (wild card) в основную сетку турнира. Векич - 20-я ракетка мира.

Ранее Шарапова выиграла пять турниров Большого шлема, включая (в 2008 году) Australian Open.

До Шараповой из женского одиночного разряда Australian Open-2020 выбыли россиянки Маргарита Гаспарян, Алина Калинская, Анастасия Потапова, Дарья Касаткина. В следующий круг, из тех, кто усел провести матч первого круга, прошла Екатерина Александрова.

Australian Open традиционно открывает ежегодную программу турниров Большого шлема, в которую также входят Roland Garros, Wimbledon и US Open.