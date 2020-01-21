Поиск

Шарапова проиграла в первом круге Australian Open

Шарапова проиграла в первом круге Australian Open
Мария Шарапова
Фото: Reuters

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Шарапова уступила представительнице Хорватии Донне Векич в матче первого круга турнира Большого шлема Australian Open.

Результат матча – 6:3, 6:4 в пользу Векич. Продолжительность игры составила 1 час 21 минуту.

Экс-первая ракетка мира Шарапова сейчас занимает в рейтинге WTA 145-е место. От организаторов Australian Open она получила специальное приглашение (wild card) в основную сетку турнира. Векич - 20-я ракетка мира.

Ранее Шарапова выиграла пять турниров Большого шлема, включая (в 2008 году) Australian Open.

До Шараповой из женского одиночного разряда Australian Open-2020 выбыли россиянки Маргарита Гаспарян, Алина Калинская, Анастасия Потапова, Дарья Касаткина. В следующий круг, из тех, кто усел провести матч первого круга, прошла Екатерина Александрова.

Australian Open традиционно открывает ежегодную программу турниров Большого шлема, в которую также входят Roland Garros, Wimbledon и US Open.

теннис Мария Шарапова

Новости по теме

Новости

НХЛ признала Овечкина лучшим игроком недели

НХЛ признала Овечкина лучшим игроком недели

Новак Джокович вышел во второй круг Australian Open

Федерер установил рекорд Australian Open

Федерер установил рекорд Australian Open

"Барселона" выиграла в первом матче с новым тренером

"Барселона" выиграла в первом матче с новым тренером

"Ливерпуль" выиграл у "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

"Ливерпуль" выиграл у "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

Логинов стал 10-м в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Макгрегор победил Серроне в первом после поражения от Нурмагомедова бою

Макгрегор победил Серроне в первом после поражения от Нурмагомедова бою

Овечкин вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛ

Овечкин вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛ

Россия стала четвертой в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Россия финишировала 11-й в женской эстафете на этапе КМ по биатлону

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');