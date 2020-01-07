Шарапова проиграла американке Брэди на старте турнира в Брисбене

Мария Шарапова в матче с Дженнифер Брэди в Брисбене Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Шарапова потерпела поражение от представительницы США Дженнифер Брэди в первом круге теннисного турнира категории Premier в австралийском Брисбене.

Результат встречи – 3:6, 6:1, 7:6 (7:3) в пользу американки. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут.

Ранее Шарапова и Брэди встречались дважды и победили по разу. Сейчас счет по победам стал 2-1 в пользу теннисистки из США. Сейчас Шарапова занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 147-е место, Брэди – 53-е.

Ранее с дистанции австралийского турнира сошла россиянка Анастасия Павлюченкова, потерпевшая поражение от чешской спортсменки Петры Квитовой – 6:2, 1:6, 0:6.

В свою очередь, россиянка Людмила Самсонова, попавшая в основную сетку турнира через квалификацию, вышла во второй круг, победив американку Слоан Стивенс – 6:2, 2:6, 6:3. Следующей соперницей Самсоновой будет как раз Квитова.

Призовой фонд турнира составляет $1,5 млн.