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Кокорин перешел в "Сочи" на правах аренды

Кокорин перешел в "Сочи" на правах аренды
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин остаток сезона проведет в футбольном клубе "Сочи", где будет играть на правах аренды.

"Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за "Сочи" до конца сезона РПЛ 2019/20", - говорится в сообщении пресс-службы "Сочи".

В октябре 2018 года Кокорин вместе со своим братом Кириллом и полузащитником Павлом Мамаевым попал в СИЗО за драки в центре Москвы. Вскоре все они получили реальные сроки, а в прошлом году вышли на свободу по УДО.

Что касается Мамаева, до лишения свободы он выступал в "Краснодаре", после этого клуб расторг с ним контракт. Теперь Мамаев является игроком "Ростова".

футбол Александр Кокорин

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