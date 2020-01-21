Кокорин перешел в "Сочи" на правах аренды

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин остаток сезона проведет в футбольном клубе "Сочи", где будет играть на правах аренды.

"Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за "Сочи" до конца сезона РПЛ 2019/20", - говорится в сообщении пресс-службы "Сочи".

Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за "Сочи" до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl — Футбольный клуб "Сочи" (@pfcsochi) 21 января 2020 г.

В октябре 2018 года Кокорин вместе со своим братом Кириллом и полузащитником Павлом Мамаевым попал в СИЗО за драки в центре Москвы. Вскоре все они получили реальные сроки, а в прошлом году вышли на свободу по УДО.

Что касается Мамаева, до лишения свободы он выступал в "Краснодаре", после этого клуб расторг с ним контракт. Теперь Мамаев является игроком "Ростова".