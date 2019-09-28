Мамаев подписал контракт с "Ростовом"

Павел Мамаев Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник Павел Мамаев заключил соглашение с футбольным клубом "Ростов".

"Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В нашем клубе Павел будет выступать под десятым номером", - говорится в сообщении пресс-службы "Ростова".

"Павел Мамаев успешно прошёл медицинское обследование в "Ростове", для него составлен план индивидуальных тренировок", - говорится в сообщении.

Мамаев - воспитанник московского "Торпедо", здесь же он выступал на взрослом уровне с 2004 по 2007 годы. Следующим шагом в его карьере стал переход в ЦСКА, цвета которого он защищал до 2013 года. Далее была годичная аренда в "Краснодаре", а затем - полноценный контракт в этом клубе. Здесь он играл до тех пор, пока не попал в СИЗО. Сообщалось, что "Краснодар" в его услугах больше не нуждается. Все титулы Мамаев завоевал в состав ЦСКА, выиграв с ним по разу чемпионат России и Суперкубок России, трижды - Кубок России.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за драки в центре Москвы Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина.

17 сентября Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. По сообщению пресс-службы ФК "Краснодар" 20 сентября клуб и Мамаев оформили расторжение контракта по взаимному согласию сторон.